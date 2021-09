Com o suspeito, a PM apreendeu 48 buchas de maconha. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 15/09/2021 19:22 | Atualizado 15/09/2021 19:30

CASIMIRO DE ABREU - Um homem identificado como I.D.J.L., de 24 anos, foi preso nesta terça-feira (14) com uma carga de maconha no bairro Palmital, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. Conforme a Polícia Militar (PM), o criminoso estava em uma bicicleta quando foi abordado pelos agentes na rua São Sebastião. Ele estava com 48 buchas de maconha.

Ao ser indagado, o elemento confessou que havia pegado o entorpecente em frente à uma creche, onde os policiais encontraram mais 30 pinos de cocaína. O homem foi encaminhado para a 121ª Delegacia Policial (121ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.