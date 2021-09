Érica Ataide, de 37 anos, foi detida no salão onde trabalha, no Centro. - Foto: Divulgação.

Érica Ataide, de 37 anos, foi detida no salão onde trabalha, no Centro.Foto: Divulgação.

Publicado 17/09/2021 17:29 | Atualizado 17/09/2021 17:31

RIO DAS OSTRAS - Uma estudante de biomedicina foi detida na tarde desta quinta-feira (16) em Rio das Ostras, suspeita de exercer a profissão de forma ilegal. A operação foi realizada por policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) com o apoio de uma equipe do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

A Polícia Civil investigou, por um mês, as atividades da estudante de biomedicina, identificada como Érica Ataide, de 37 anos, após receber uma denúncia de que, no estúdio onde ela trabalhava, eram realizados procedimentos estéticos irregulares.

Nas redes sociais de Érica, havia a informação de que o ensino superior ainda não foi concluído. Ainda assim, a estudante usava as redes para divulgar os procedimentos estéticos oferecidos por ela. Ao chegar ao estúdio, localizado às margens da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, os policiais confirmaram que a suspeita ainda não completou o curso superior, e que exercia a profissão de maneira ilegal.

“(Ela) oferecia diversos tratamentos, sendo certo de que ela não possui habilitação para realizar esses tratamentos. Tais como: harmonização facial e procedimento labial. Hoje (quinta-feira) conseguimos realizar uma diligência e confirmar a veracidade dessas informações. […] Ela vai ser autuada pelo exercício ilegal da profissão”, explicou o delegado titular da Decon, Ricardo Barbosa.

O material apreendido no local foi levado para a Decon, no Rio de Janeiro. A estimativa é de que Érica tenha faturado até R$ 10 mil por semana com os procedimentos. Érica foi levada para a delegacia, onde o caso foi registrado, mas vai responder em liberdade. Ela está proibida de realizar procedimento estéticos cirúrgicos, segundo a polícia.

O salão não foi interditado. A Polícia Civil está trabalhando para apurar a atuação de profissionais sem qualificação em mudanças estéticas. Quem procura esse tipo de serviço pode ter consequências graves.

“A Delegacia do Consumidor tem realizado diversas diligências visando a proteção do consumidor. Temos informações e relatos de pessoas que estão procurando realizar tratamentos estéticos e encontram falsos profissionais, pessoas sem habilitação, o que vem causando, em vários casos, lesões gravíssimas nessas pessoas, risco de morte e até morte”, alertou o delegado.