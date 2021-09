Com eles foram apreendidas: 268 buchas de maconha, 37 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$80 em espécie. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 17/09/2021 21:20

RIO DAS OSTRAS - Dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Âncora, em Rio das Ostras, nesta sexta-feira (17). Conforme a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento, a guarnição recebeu informações de que elementos estariam vendendo drogas na Rua Coroa de Cristo.



Ao perceber a chegada dos policiais, os criminosos tentaram fugir, mas acabaram sendo capturados com 268 buchas de maconha, 37 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$80 em espécie. Os dois confessaram fazer parte do tráfico de drogas no local e foram encaminhados para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP).