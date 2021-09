O material foi encontrado em uma área de mata no bairro Perimetral Leste. Ao todo, foram apreendidos 1.360 pinos de cocaína. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

CASIMIRO DE ABREU - Equipes da Polícia Militar (PM) realizaram a apreensão de uma carga de cocaína em Casimiro de Abreu, no Norte Fluminense, na noite desta sexta-feira (17). A ação foi deflagrada após informações dando conta do esconderijo de drogas de um traficante, conhecido como “Paris”, que foi preso horas antes pela PM.



O material foi encontrado em uma área de mata no bairro Perimetral Leste. Ao todo, foram apreendidos 1.360 pinos de cocaína. De acordo com a PM, o prejuízo estimado com a apreensão do material entorpecente é de R$ 27 mil. O material foi levado para a Central de Flagrantes da 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde a ocorrência foi registrada.