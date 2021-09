As lojas interditadas, segundo o Procon, estão impedidas de realizar qualquer tipo de atividade relacionada à manutenção ou instalação de GNV. - Foto: Divulgação.

Publicado 24/09/2021 11:42 | Atualizado 24/09/2021 11:44

RIO DAS OSTRAS - O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta (22) e quinta-feira (23), uma operação de fiscalização em instaladoras de Gás Natural Veicular (GNV) e lojas automotivas para apurar denúncias de consumidores. No total, os agentes vistoriaram 33 estabelecimentos localizados em 13 municípios do estado, nas Regiões Metropolitana, Serrana e dos Lagos; e também no Centro-Sul, Norte e Baixada Fluminense.

Em Rio das Ostras, também foram autuadas três instaladoras de GNV: Centro Automotivo Litoral, no bairro Jardim Bela Vista; e Shark, no Costa Azul, que tiveram o local de manutenção ou instalação de gás natural veicular interditado, uma vez que realizam outros serviços além desse; e G Car, no bairro Jardim Campomar, que foi completamente interditada.

Entre as irregularidades, foram constatadas ausência de CRI, emissão de nota fiscal em nota de outro estabelecimento, ausência de documento que comprove a origem do cilindro e ausência de tabela de serviços prestados. As lojas interditadas, segundo o Procon, estão impedidas de realizar qualquer tipo de atividade relacionada à manutenção ou instalação de GNV, até que a situação seja regularizada e comprovada junto ao órgão.

A operação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Fazenda e a Polícia Civil, através da Delegacia de Defraudações, e contou com o apoio de Procons Municipais. O responsável por uma instaladora de GNV de Rio das Ostras foi conduzido à delegacia pelos agentes da Polícia Civil. Em todas as instaladoras que foram autuadas, a Delegacia de Defraudações irá instaurar processo administrativo para investigar os fatos.