Publicado 14/10/2021 20:35 | Atualizado 14/10/2021 20:38

RIO DAS OSTRAS - Um homem identificado como Vando S.M. foi preso nesta quinta-feira (14) acusado de integrar um esquema de roubo de carga de botijões de gás em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Civil, o criminoso trabalhava como entregador.



No segundo semestre de 2020, a cidade viveu uma onda de roubos de carga de botijões de gás, nos quais os entregadores recebiam chamado para um determinado endereço e, no local, um homem armado entrava no veículo, roubava uma quantia em dinheiro do trabalhador, além da carga e do automóvel, que era localizado logo depois, sem o gás.



Vando foi capturado após diligências da polícia, onde foram coletadas imagens de um veículo de entrega do produto circulando próximo ao local de encontro dos envolvidos no esquema, levantando suspeita de dar suporte à empreitada criminosa.



O veículo localizado pelos agentes era utilizado por Vando. Ao ser abordado, ele confessou que praticava os roubos junto com o primo, identificado como Wendel E.R.S.M. Ele tinha facilidade por trabalhar como entregador de gás e conhecer toda a mecânica, de acordo com a Civil.



O acusado estava escondido na casa de parentes no Norte do estado de Minas Gerais. Ele foi localizado pela equipe da 121ª Delegacia de Polícia Civil (121ª DP), coordenada pelo delegado Roberto Ramos, capturado e preso. A ação teve o apoio da polícia mineira.

