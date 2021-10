Imagens mostram pitbulls atacando animal pela fresta de portão em Rio das Ostras; cadela morreu. - Foto: Reprodução.

Imagens mostram pitbulls atacando animal pela fresta de portão em Rio das Ostras; cadela morreu. Foto: Reprodução.

Publicado 13/10/2021 20:02 | Atualizado 13/10/2021 20:05

RIO DAS OSTRAS - Moradores de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio, estão assustados depois que pelo menos dois cães da raça pitbull mataram um cachorro no bairro Village, na noite desta terça-feira (12).

Segundo moradores, os animais mataram um cavalo Rua Frei Galvão e também atacaram a cadela pela grade do portão. Segundo relatos de vizinhos, moradores tentaram jogar objetos nos cães para que eles fossem embora, mas os animais eram violentos e teriam atacado outros animais no mesmo dia na região.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os animais atacando um outro cachorro através de uma abertura em um portão. O tutor da cadela morta confirmou que o ataque aconteceu por volta das 19h. A família estava dentro de casa, por causa da chuva, quando ouviu os latidos dos cachorros e choro da cadela de estimação.



"Corremos para ver o que tinha acontecido e nos deparamos com ela sendo puxada pela cabeça entre a grade do portão. Desesperada, minha mãe tentou abrir o portão para entender o que estava acontecendo, porém, eu vi que se tratava de quatro pitbulls atacando nossa cadela. Na mesma hora, tentamos salvá-la, mas era tarde demais. Impossível".



A cadela atacada por pitbulls se chamava Pérola, tinha 2 anos e 7 meses, e estava na família desde os 2 meses de idade. A Prefeitura de Rio das Ostras informou que uma equipe do Centro de Defesa Ambiental (CDA) recolheu nesta quarta-feira (13), pela manhã, um dos cachorros da raça pitbull e o encaminhou à sede do Programa de Saúde Animal (PSA), no Âncora. A equipe da Guarda Ambiental segue em busca do outro cão pitbull para captura e recolhimento, segundo o município.