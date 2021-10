Procon fiscaliza consultórios odontológicos em Rio das Ostras. - Foto: Divulgação.

Publicado 08/10/2021 17:56 | Atualizado 08/10/2021 17:58

RIO DAS OSTRAS - O Procon realizou uma operação de fiscalização em consultórios odontológicos do de Rio das Ostras. A ação aconteceu entre 29 de setembro e 7 de outubro devido ao auto índice de reclamações dos consumidores e o aumento do número de profissionais deste segmento no município.

Na operação, foram lavrados 19 autos de constatação e um auto de infração nos consultórios do município. Nos de constatação foi identificado ausência dos cartazes dos Procons Municipal e Estadual, ausência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tabela de preços e ausência de aferição de temperatura.

Foram encontrados profissionais com o cadastro no Conselho Regional de Odontologia pendente de regularização, sendo os consultórios orientados a regularizar a documentação profissional junto ao Conselho para o retorno às atividades.

No auto de infração foram identificados produtos e instrumentos de utilização com o prazo de validade vencido. Esses itens foram devidamente descartados durante a operação.

“Essa operação é muito importante devido ao momento que ainda vivemos de pandemia. Demonstramos para os consumidores da cidade que onde houver relação de consumo o Procon estará atuando de forma incansável para sua proteção absoluta”, disse Dr. Rafael Macabu, coordenador do Procon de Rio das Ostras.