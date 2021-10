Dona de uma voz marcante que remete às grandes musas da música negra soul Norte Americana, Cida Garcia é uma verdadeira "explosão musical". - Foto: Divulgação.

Publicado 07/10/2021 11:00

RIO DAS OSTRAS - Rio das Ostras é a Capital Fluminense do Jazz e do Blues e mantém um dos maiores festivais do Brasil deste gênero. E para fomentar boa música durante o ano todo, o Selo do Jazz & Blues apresenta artistas em várias casas do Município. Nesta sexta (8), quem se apresenta na Confraria do Jamelão é a cantora Cida Garcia, a partir das 20h.



Dona de uma voz marcante que remete às grandes musas da música negra soul Norte Americana, Cida Garcia é uma verdadeira "explosão musical". Em seu repertório podemos encontrar clássicos inesquecíveis de Nina Simone, Etta James, Aretha Franklin, Sade, Joss Stones, Annie Lennox, Tina Turner, Adele, Amy Whinehouse, Desirée entre outras.



A Confraria do Jamelão está recebendo o público por meio de agendamento através do telefone (22) 99789-2453.



SERVIÇO



Show Cida Garcia – Selo Cidade do Jazz & Blues

Local: Confraria do Jamelão

Endereço: Rua Vitória, quadra 17, Lote 02, Recreio, Rio das Ostras.

Horário: 20h