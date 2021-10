PM detém trio com R$ 8 mil em drogas no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras

Com o trio, os agentes arrecadaram 423 pinos de cocaína, dois sacolés de maconha e a quantia de R$ 30. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 06/10/2021 20:29 | Atualizado 06/10/2021 20:30

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas, no fim da tarde desta quarta-feira (6), no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. A ação foi deflagrada durante um patrulhamento de rotina realizado pela equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia.

Segundo a PM, ao incursionarem a Travessa Cantagalo, militares avistaram os envolvidos e conseguiram capturar W.B.P., 48 anos, e A1 L.J.S.S., 18 anos. L.A.D., 15 anos, tentou fugir, mas foi capturado após cerco.

Com o trio, os agentes arrecadaram 423 pinos de cocaína, dois sacolés de maconha e a quantia de R$ 30. Ainda de acordo com a PM, o prejuízo causado para o tráfico com a apreensão dos entorpecentes é de pouco mais de R$ 8 mil.



O trio e as drogas foram apresentados na a 128ª Delegacia Policial (128ª DP).