O criminoso foi capturado por agentes da 128ª DP em um condomínio de alto padrão em Guarapari, no Espírito Santo, onde estava trabalhando. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 06/10/2021 13:33 | Atualizado 06/10/2021 13:34

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu um homem, identificado como Emerson Barbosa da Silva, por tentativa de latrocínio nesta terça-feira (5). Ele é acusado de derrubar uma mulher de uma bicicleta durante uma tentativa de assalto no mês passado. De acordo com a polícia, o criminoso foi capturado em um condomínio de alto padrão em Guarapari, no Espírito Santo, onde estava trabalhando.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por latrocínio de maneira tentada. O crime aconteceu no dia 21 de setembro, na Rua Piauí, no bairro Extensão do Bosque. Emerson conduzia uma motocicleta e tentou arrancar a bolsa da vítima, de 55 anos, que estava em uma bicicleta elétrica. Ela caiu no chão e sofreu um traumatismo craniano. Conforme a Polícia Civil, ela segue internada em estado grave. (Assista ao vídeo abaixo).

Mulher cai no asfalto e sofre traumatismo craniano durante assalto em Rio das Ostras.



De acordo com o delegado titular da distrital, Dr. Ronaldo Cavalcante, a prisão foi fruto de um trabalho integrado entra as forças de segurança pública, que se uniram para identificar, qualificar e capturar o criminoso. " Após o trabalho de identificação e localização do envolvido, seguimos em seu encalço com duas equipes monitorando sua residência e local de trabalho, até que conseguimos o capturar, sem que o mesmo oferecesse resistência", pontou o delegado.



A barbaridade causou grande comoção em toda a região. O caso seguia sob investigação da 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) e do 6º Departamento de Polícia de Área (6º DPA). Emerson está acautelado na delegacia de Rio das Ostras, aguardando a transferência para o sistema carcerário de Campos dos Goytacazes, para audiência de custódia.