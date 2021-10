Toda programação do "No Quintal" será realizada nas dependências da Casa de Cultura. - Foto: Divulgação.

Toda programação do "No Quintal" será realizada nas dependências da Casa de Cultura.Foto: Divulgação.

RIO DAS OSTRAS - No mês de aniversário da Fundação de Cultura, quem ganha o presente é a população. Durante todo o mês de outubro, quando completa 24 anos de existência, a Fundação vai promover uma programação especial nas dependências da Casa de Cultura Bento Costa Jr, ao ar livre, com vários artistas da cidade que receberam auxílio da Lei Aldir Blanc.



O evento, denominado “No Quintal”, vai contar com música, oficinas, artesanato e gastronomia nas tardes de sábado de todo o mês, com três atrações por dia, sempre às 14h, 15h e 16h. Serão 13 atrações diferentes divididas em cinco semanas. No próximo sábado, dia 9, abrindo a programação, está previsto o projeto de Contação de Histórias com Neila de Lucena. Em seguida, o público vai poder curtir dois shows bem animados. O primeiro com o Grupo Conversa Afinada, com muita MPB; e o segundo com Hiata Anderson, que vai mostrar o melhor do pop rock.



No dia 16, o forró vai invadir a Cada de Cultura com muita animação e arrasta pé depois da Oficina de Improvisação na Dança e Teatro com Nilton Sinésio, que começa às 14h. O Forró Gamadinho e o Forró do Capim entram em seguida prometendo sacudir a tarde de sábado. A oficina com o Grupo Doulos Capoeira e os shows de Mister Brazuca e Paulo Cardoso serão as atrações do sábado, dia 23. No último sábado de outubro, dia 30, a programação começa com a Oficina de Improvisação na Dança e Teatro do professor Nilton Sinésio.

Em seguida, o público vai poder assistir ao show de Fábio Guma e uma apresentação de Maculelê, que é um tipo de dança folclórica da Bahia, com matriz nas culturas afro-brasileira e indígena onde em sua origem era ligado às fazendas de produção da cana-de-açúcar. Esta dança baiana mais tarde se mesclou a outras manifestações culturais brasileiras, como a capoeira e o frevo.



As comemorações continuam no primeiro sábado de novembro. No dia 6, Nilton Sinésio promove, mais uma vez, sua oficina de improvisação na dança e teatro. As atrações seguintes vão mostrar grandes sucessos da MPB. Primeiro com o show de Micha Devellard e depois com Rodolpho Mendes.



CUIDADOS - O detalhe mais importante é que, por conta dos protocolos de segurança para evitar a transmissão do Covid-19, o público será reduzido e limitado. O uso de máscara é obrigatório e a entrada será liberada após aferição de temperatura de cada pessoa. Em caso de chuva, o evento será adiado.