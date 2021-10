Decreto de Marcelino Borba foi publicado em Diário Oficial, na última sexta-feira (1º), e já está valendo. - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

Decreto de Marcelino Borba foi publicado em Diário Oficial, na última sexta-feira (1º), e já está valendo.Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

Publicado 04/10/2021 20:00 | Atualizado 04/10/2021 20:03

RIO DAS OSTRAS - O Prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba (PV), suspendeu o pagamento de bonificações aos servidores municipais. A medida foi publicada em Diário Oficial na última sexta-feira (1º) e já está valendo.

Segundo o documento, a partir deste mês, fica mantida a suspensão do pagamento de horas extras, a reestruturação ou qualquer revisão de planos e cargos, carreias e vencimentos, a concessão de afastamentos de servidores públicos para a realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição, além de pagamentos de diárias, gozo de licença prêmio e todas as despesas com viagens, congressos, cursos, convênio de aprendizado e outros.



Conforme a publicação, "as medidas visam a redução e controle das despesas de pessoal e ampliação da receita corrente líquida da administração pública", para cumprir todos os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



O decreto diz ainda que cabe a cada "Secretaria, Chefia de Gabinete, Procuradoria Geral do Município, Autarquias e Fundação apresentar novo estudo detalhado de seus gastos, apontando as medidas cabíveis de serem adotadas" para reduzir os gastos e ampliar as receitas, assim como os prazos para que as medidas sejam implementadas.