Com eles foram apreendidos: 225 pinos de cocaína; 11 trouxas de maconha e R$ 210 em espécie.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 01/10/2021 18:03 | Atualizado 01/10/2021 18:04

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas, no fim da noite desta quinta-feira (30), no bairro Âncora 2, em Rio das Ostras. A ação foi deflagrada pela equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia, após o levantamento de informações dando conta de que integrantes de uma da facção criminosa estava, traficando drogas e abordando veículos e pedindo para motoristas "baixarem os faróis".



Durante incursão à Rua Booganville, militares avistaram vários homens fugindo e efetuaram um cerco, conseguindo capturar dois deles, identificados como A. M. S. S., 21 anos e V.N. R., de 20 anos.

Com eles foram apreendidos: 225 pinos de cocaína; 11 trouxas de maconha e R$ 210 em espécie. Segundo a PM, um dos acusados possuí anotações criminais por tráfico de drogas e outro por porte irregular de entorpecente.

Ambos foram levados para a 128ª Delegacia Policial, onde foram autuados e permaneceram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.