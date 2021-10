Contra Bruno Magalhães da Silva pendia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de tortura e associação criminosa. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 01/10/2021 17:02 | Atualizado 01/10/2021 17:02

RIO DAS OSTRAS - Agentes da Polícia Civil prenderam um homem, na manhã desta sexta-feira (1º) pelos crimes de tortura e associação criminosa. Segundo o inquérito, contra Bruno Magalhães da Silva pendia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz da Comarca de Rio das Ostras. Conforme a Civil, Bruno exercia o cargo de gerente do tráfico em uma comunidade do município.



Na denúncia, Bruno e outros integrantes de uma facção mantiveram as vítimas, uma adolescente de 14 anos de idade e o namorado em cárcere privado por quatro dias. Ainda segundo as investigações, ambos foram brutalmente torturados com madeiradas, chicotadas com fios elétricos, tapas no rosto, socos, chutes e puxões de cabelo, motivados pela apreensão de uma “carga” de drogas.



O criminoso também é investigado em inquéritos policiais da Unidades de Polícia Administrativa Judiciária (UPAJ), pelos crimes de roubo e extorsão. A acusado para levado para a sede da 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde aguarda transferência para o sistema prisional.