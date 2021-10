Um ano e oito meses separam a primeira morte com a de número 500 da cidade. - Foto: Reprodução.

Publicado 30/09/2021 15:54 | Atualizado 30/09/2021 17:11

RIO DAS OSTRAS - Rio das Ostras chegou à marca de 500 mortes em decorrência da Covid-19 nesta segunda-feira (29). O número foi atingido com a confirmação feita pela prefeitura. Ainda há um óbito em investigação. O 1º óbito registrado em Rio das Ostras pela doença foi em 28 de março de 2020.

Um ano e oito meses depois, a cidade atingiu a marca das 500 vítimas fatais por conta do novo coronavírus.

De acordo com o Boletim Saúde, divulgado no site da prefeitura, a cidade já ultrapassou os 15 mil casos confirmados da doença. No total, 15.483 moradores já foram contaminados com o vírus.



Há ainda, segundo o município, 2.216 casos suspeitos aguardando resultados dos exames. Entre os moradores curados da doença, 14.123 já apresentaram melhora. A ocupação nas unidades de terapia intensiva, somando as redes pública e privada está em 82%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29) no Painel Coronavírus da secretaria de Saúde do Estado do Rio.

Vale ressaltar que Rio das Ostras possui apenas 11 leitos de UTI, sendo cinco na rede pública e seis na privada. Já a ocupação dos únicos 20 leitos de enfermaria para Covid-19 no município, está em 45%.Apesar da precariedade na Saúde, a cidade afirma que está na Bandeira Amarela, que significa baixo risco de contaminação pela doença.