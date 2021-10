Agressor foi preso em flagrante e e autuado por violência doméstica, baseado na Lei Maria da Penha. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Agressor foi preso em flagrante e e autuado por violência doméstica, baseado na Lei Maria da Penha.Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 30/09/2021 18:48 | Atualizado 30/09/2021 18:49

RIO DAS OSTRAS - Um homem foi preso após empurrar a própria esposa escada abaixo no bairro Operário, em Rio das Ostras, no fim da noite desta quarta-feira (30). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma guarnição do setor Sierra foi acionada por vizinhos para atender à ocorrência. No local, os policiais foram recebidos por L.S.O, marido da vítima, que disse que o casal estava apenas fazendo uma mudança.

Pouco depois, a mulher apareceu e relatou aos policiais que foi colocada para fora de casa pelo marido, que estava pondo seus pertences na calçada e, em seguida, foi empurrada do 1º andar da residência, pela escada. A vítima ainda contou aos militares que chegou a desmaiar com a queda. L.S.O foi preso em flagrante e e autuado por violência doméstica, baseado na Lei Maria da Penha.



Ele foi levado para a 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde permaneceu detido, aguardando transferência para o sistema penitenciário. A mulher passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, nesta quinta-feira (30).