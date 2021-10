Com eles foram apreendidos: espingarda calibre 12 com cinco munições; uma pistola 40 pt 840 com carregador alongado e 11 munições intactas; uma granada; 448 trouxas de maconha; 90 pinos de cocaína e R$ 93 em espécie. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 04/10/2021 10:28 | Atualizado 04/10/2021 10:29

RIO DAS OSTRAS - Três homens foram presos após trocarem tiros com a Polícia Militar (PM), na noite deste domingo (4), no bairro Cantagalo, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. A ação foi deflagrada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia, após denúncias de que traficantes oriundos da comunidade Malvinas, em Macaé, estavam em uma mata próximo à uma linha de trem.



Durante incursão à Estrada da Califórnia, militares foram recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram, iniciando um confronto. Após o cessar fogo, J. C. D. S. de 21 anos, R. J. D. S. C., de 36 anos e A. L. C,. de 22 anos foram capturados. Com eles foram apreendidos: espingarda calibre 12 com cinco munições; uma pistola 40 pt 840 com carregador alongado e 11 munições intactas; uma granada; 448 trouxas de maconha; 90 pinos de cocaína e R$ 93 em espécie.



Segundo a PM, J. C. D. S. de 21 anos, foi atingido de raspão durante o confronto, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois apresentado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), para onde os outros envolvidos foram conduzidos. Os três foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. Ainda de acordo com a PM, um dos presos, A. L. C., possui 11 anotações criminais, duas dela por homicídio simples e homicídio qualificado, mas mesmo assim não possuía nenhum mandado de prisão em aberto.