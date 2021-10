CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

A Enel Distribuição Rio iniciou a construção da Subestação e linha de transmissão de Entrocamento de Lagos (ELagos), uma unidade construída com técnicas sustentáveis e que prevê a utilização de critérios de eficiência energética em sua operação. A Subestação está localizada no município de Rio das Ostras e deve atender à crescente demanda por energia na Região dos Lagos, contribuindo também para as metas de desenvolvimento sustentável da companhia. A distribuidora deve investir cerca de R$ 107 milhões na obra, que vai trazer maior segurança ao sistema de fornecimento de energia elétrica como um todo, ampliando a capacidade de distribuição e transmissão de energia.

A construção da subestação é parte de uma série de obras programadas pela Enel Rio para aumentar a qualidade do fornecimento e fortalecer a rede na área de concessão da distribuidora no Estado. A linha de transmissão vai interligar a Subestação Lagos, que pertence à transmissora Zopone, até a Subestação de Entroncamento de Lagos, da Enel Rio. A unidade estará interligada com as Subestações de Rocha Leão, Porto do Carro e Entroncamento Araruama. Com esse novo ponto de 138kv, o empreendimento foi planejado para suprir a crescente demanda de energia na Região dos Lagos e no Norte do Estado do Rio.

“Além da utilização de técnicas sustentáveis na construção e operação, esta unidade tem o compromisso de impactar de forma positiva a comunidade em seu entorno com projetos culturais e sociais”, afirma Rover França, responsável por Obras de Alta Tensão da Enel Rio.

Mão de obra local

Por meio do projeto de empregabilidade Enel Compartilha Oportunidade e de uma parceria criada com a Secretaria Municipal de Emprego e Renda de Rio das Ostras, a Enel Distribuição Rio tem priorizado a contratação de mão de obra local para construção da Subestação ELagos. A previsão é que, até o final da obra, cerca de 50 vagas na construção da subestação sejam preenchidas por candidatos que foram capacitados pelo projeto.

"A parceria entre Enel e a Secretaria Municipal de Emprego e Renda representa o compromisso assumido pela empresa em potencializar a geração de renda nas comunidades onde atua. Por meio do projeto de empregabilidade Enel Compartilha Oportunidade, estamos selecionando em conjunto com o município de Rio das Ostras candidatos para as vagas oferecidas para as obras da Subestação Lagos, que certamente trarão desenvolvimento econômico para a região", destaca Leonardo Soares, Responsável por Sustentabilidade Enel Rio.

Subestação Sustentável

O projeto da subestação contemplou iniciativas mais sustentáveis desde a sua etapa de planejamento. Utilizando um processo de terraplanagem alternativo, o projeto irá reutilizar 40% do solo na própria obra e atividades relacionadas, evitando um descarte massivo de solo. Além disso, as obras no local contemplaram a preservação dos recursos naturais, como por exemplo a proteção dos corpos hídricos, evitando assim o assoreamento dos córregos locais por resíduos sólidos.

Outro aspecto projetado de maneira inovadora foi a contenção para as encostas, que utilizam a hidrossemeadura como técnica de plantio. Essa técnica consiste em aplicar uma massa, composta por fertilizantes, sementes e material orgânico na execução da contenção. A hidrossemeadura atua na correção e nutrição do solo, permitindo maior estabilidade do solo durante as obras. No futuro, este local dará espaço para o plantio de espécies nativas e contribuirá para o aumento da biodiversidade local, provendo abrigo para diferentes espécies, e contribuindo para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Além disso, diminuirá o impacto visual da obra, uma vez que as encostas terão o mesmo tipo de vegetação que o resto da paisagem local.

A subestação também prevê iniciativas de eficiência energética e reutilização de recursos durante a sua operação, incluindo 100% de luzes de LED, construção projetada para uso inteligente de iluminação e ventilação natural, sensores de presença e sistema de refrigeração mais modernos e eficientes. A reutilização de recursos também está sendo explorada pela obra, repensando o descarte e reuso de água e materiais.

Redes do Futuro

Nos últimos dois anos, a Enel Distribuição Rio investiu cerca de R$ 1,5 bilhão em melhorias que contribuíram com a melhora na qualidade do fornecimento de energia ao cliente. O investimento em novos equipamentos faz parte de um plano para aumentar o potencial de distribuição da empresa e suprir o aumento de demanda previsto para os próximos anos no Estado. Além da modernização da rede, a Enel Rio investe em equipamentos telecomandados, drones para monitoramento externo das redes e capacitação para as equipes técnicas.

