Os criminosos levaram aparelhos celulares e dinheiro das vítimas. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 06/10/2021 20:11

RIO DAS OSTRAS - Um casal foi assaltado, na noite da última segunda feira (4), em uma loja de açaí, na entrada da Rua Santa Catarina, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram quando dois bandidos armados chegam ao local a bordo de um veículo modelo Ford Fiesta Sedan de cor preta, pararam o carro no meio da rua, assaltaram um pedestre e o casal que estava sentado na varanda da loja.



Os criminosos levaram aparelhos celulares e dinheiro das vítimas. No vídeo, uma funcionária ainda corre e consegue pegar seu aparelho telefônico que estava no caixa do estabelecimento. O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), que trabalha na identificação e captura dos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. Veja no vídeo: