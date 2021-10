Um revólver calibre 38 com seis munições foi apreendido com o acusado, que já possui anotações criminais por receptação. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 07/10/2021 19:11 | Atualizado 07/10/2021 19:49

RIO DAS OSTRAS - Um homem de 60 anos, identificado como A.S.S., foi preso após ameaçar a própria esposa com uma arma, na noite desta quarta-feira (6), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar (PM),agentes foram até a residência do casal, na Rua Santo Inácio, no bairro Village, verificar a ocorrência e foi recebida pela vítima.

A mulher disse que o marido estava a ameaçando e detinha uma arma. Os policiais questionaram o homem que confirmou a existência de uma arma e permitiu a entrada dos agentes na residência, que encontraram um revólver calibre 38 com seis munições.

O acusado, que já possui anotações criminais por receptação, foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo e ameaça, com base na Lei Maria da Penha, sendo liberado pela autoridade policial, após o pagamento de uma fiança de R$2 mil. A arma utilizada por ele, ficou apreendida.