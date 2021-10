Thiago Silveira Soares foi capturado por agentes da Polícia Civil no Loteamento Presidente Lula, na manhã desta sexta-feira (8). - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Thiago Silveira Soares foi capturado por agentes da Polícia Civil no Loteamento Presidente Lula, na manhã desta sexta-feira (8).Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 08/10/2021 10:03 | Atualizado 08/10/2021 10:03

RIO DAS OSTRAS - Policiais civis da 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP) prenderam, na manhã desta sexta-feira (8), um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio qualificado.

Os agentes foram até a Estrada Cantagalo, no Loteamento Presidente Lula, e capturaram Thiago Silveira Soares, o Thiaguinho. Conta ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara rio-ostrense.



De acordo com a Civil, Thiago, junto com outro integrante de uma facção criminosa são apontados como autores do homicídio do dono de um bar no bairro Nova Califórnia. No momento do crime, o filho da vítima, de apenas oito anos de idade, também foi atingido pelos disparos e perdeu a capacidade motora, fazendo uso de cadeira de rodas atualmente.



As investigações apontam que o crime foi motivado pelo fato de a vítima ter rasurado uma pichação com as iniciais da facção. Thiago foi encaminhado para a 128ª DP, onde segue acautelado aguardando a transferência para o Sistema Prisional.