Mailton Freitas Joya, de 25 anos foi atingido três vezes pelos disparos, enquanto uma July Victória Ferreira de Lima, de 22 anos, foi atingida por um tiro de raspão. - Letycia Rocha.

Mailton Freitas Joya, de 25 anos foi atingido três vezes pelos disparos, enquanto uma July Victória Ferreira de Lima, de 22 anos, foi atingida por um tiro de raspão.Letycia Rocha.

Publicado 13/10/2021 14:28 | Atualizado 13/10/2021 15:41

RIO DAS OSTRAS - O policial militar que bateu em um carro e atirou em dois amigos em Rio das Ostras, foi afastado do cargo nesta quarta-feira (13). A informação foi confirmada pela corporação do lotado no 25º BPM, onde Carlos Hidelbrando Machado, o Mancha, é lotado . Mailton Freitas Joya, de 25 anos foi atingido três vezes pelos disparos, enquanto uma July Victória Ferreira de Lima,de 22 anos, foi atingida por um tiro de raspão.

O caso aconteceu na noite do último sábado (9). July estava em um carro com duas amigas, saindo de uma garagem, quando teve o carro atingido por um outro automóvel, dirigido pelo PM. Após sair da casa para ver o ocorrido e discutir com o militar, Mailton, dono do automóvel, foi baleado três vezes na altura do abdômen, nas costas e no braço. A jovem foi atingida na perna. O policial fugiu em seguida.

Conforme a assessoria de comunicação da Polícia Militar, o caso ainda segue sob apuração. Já a Polícia Civil informou que Mancha foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e uma mulher que estava com ele no momento do ocorrido também agrediu uma das jovens e vai responder pelo crime.

"Tanto o policial militar como a pessoa que estava com ele vão entrar como autores da tentativa de homicídio. Ela entra na condição de partícipe. Nós já fizemos diligências nos endereços registrados no sistema, mas não encontramos ninguém. Já há materialidades, os documentos médicos, as testemunhas são fortes neste sentido. Praticamente a investigação se encerra, mesmo que eles não compareçam para serem ouvidos", disse o delegado Ronaldo Cavalcante na terça-feira (12).

Os dois acusados ainda não se apresentaram à delegacia. Mailton passou por uma cirurgia no domingo (11) e está em observação em uma unidade hospitalar particular de Macaé. Ele deve passar por um novo procedimento no braço nessa quarta.