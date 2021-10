Com eles, foram apreendidos 331 pinos de cocaína, 147 tabletes de maconha e R$ 72 em espécie. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 14/10/2021 20:44 | Atualizado 14/10/2021 20:46

RIO DAS OSTRAS - Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos com uma carga de drogas nesta quarta-feira (13) na comunidade da Portelinha, no bairro Ancora, em Rio das Ostras, durante um patrulhamento da Polícia Militar. Uma guarnição recebeu informações pelo 190 relatando que elementos estariam com entorpecentes no Morro da Silva.

Ao perceberem a presença policial, os criminosos entraram em fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes, dando início a um confronto. Dois dos criminosos conseguiram escapar para uma área de mata fechada. Já a outra dupla foi capturada com 331 pinos de cocaína, 147 tabletes de maconha e R$ 72 em espécie. Os menores assumiram desempenhas a função de "vapores do tráfico".

Um deles teve um ferimento no supercílio durante a fuga e precisou ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, os adolescentes foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), onde permaneceram apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas.