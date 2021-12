Segundo os relatos, a unidade da saúde está com superlotação e o atendimento tem demorado horas, com longas filas. - Foto: Divulgação.

Segundo os relatos, a unidade da saúde está com superlotação e o atendimento tem demorado horas, com longas filas.Foto: Divulgação.

Publicado 15/12/2021 18:51 | Atualizado 15/12/2021 18:53

RIO DAS OSTRAS - Moradores de Rio das Ostras que precisam de atendimento de urgência e emergência no município estão enfrentando um verdadeiro martírio. Nesta quarta-feira (15), pacientes que foram até à Unidade Pronto Atendimento (UPA), do bairro Âncora, denunciaram o caos no local. Segundo os relatos, a unidade da saúde está com superlotação e o atendimento tem demorado horas, com longas filas.

A demanda médica da cidade tem aumentado com o surto de gripe em todo o estado. Nessa manhã, conforme uma moradora que procurou ajuda unidade, desde à chegada até o atendimento, foram mais de cinco horas aguardando. Há uma semana, moradora já haviam relatado a sobrecarga da unidade de saúde. Muitos pacientes procuravam auxílio médico nos postos de saúde, mas a falta dos profissionais nas unidades estava levado a população a buscar consultas na UPA.



"Faltam médicos nos principais locais de atendimento, tanto no hospital infantil, quanto no geral. No Pronto Socorro também está um colapso", conta uma paciente, relatando, ainda, que até mesmo enfermeiras estão realizando o atendimento às gestantes. Na ocasião, os profissionais da unidade de saúde fizeram uma apelo dos profissionais para que "apenas os moradores que realmente estejam precisando do atendimento se dirijam à UPA".

Leia também: