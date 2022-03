Luan Schuenckel já é bastante conhecido na região e traz no repertório clássicos do rock internacional e nacional - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 28/03/2022 15:51

Rio das Ostras - Começa nesta quinta, dia 31, o Encontro Internacional de Motociclistas de Rio das Ostras – Ostrascycle -, que chega a sua 25ª edição. O evento segue até domingo, dia 3, e conta com show de Luan Schuenckel, na quinta, 31, às 11h, Barão Vermelho, na sexta, 1 de abril, 00h, e Biquíni Cavadão, no sábado, 2, às 00h. Além de extensas horas de show de rock and roll, o evento traz feira de artigos temáticos.

Luan Schuenckel já é bastante conhecido na região e traz no repertório clássicos do rock internacional e nacional. Barão Vermelho, agora sob o comando de Rodrigo Suricato, nos vocais, vai relembrar sucessos da banda à época do Cazuza e Frejat, como “Exagerado”, “Pro dia nascer feliz” e “Bete Balanço”. Biquíni Cavadão relembra seus hits radiofônicos que todo mundo sabe cantar, como “Chove, Chuva”, “Zé Ninguém”, “Dani” e “Vento Ventania”.

Além do palco principal, na Área de Eventos de Costazul (antigo camping), o Ostrascycle contará com palcos alternativos no Espaço Arthur Maia (Casa do Jazz), na sede do Ostradeiros, e na Avenida Governador Roberto Silveira.

A feira de produtos temáticos tomará conta da Avenida Roberto Silveira, onde também ficará o Globo da Morte e outras atrações.

A 25ª edição do Encontro Internacional de Motociclistas de Rio das Ostras – o Ostrascycle é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras, com organização dos motoclubes Jaguar do Asfalto e Ostrasdeiros.