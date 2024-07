Mostra exibirá seis curtas-metragens produzidos na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com temas que destacam as raízes afro-brasileiras, a superação de desafios e a preservaç - Foto: Ilustração

Publicado 25/07/2024 10:26

Rio das Ostras - O Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro) será o anfitrião da Mostra Mercosul Audiovisual: Ciclo Infantil, uma iniciativa que oferece programação gratuita de filmes infantis de 1º de agosto a 1º de setembro. O evento, realizado em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam), visa promover a integração cultural e o acesso a conteúdos audiovisuais para crianças de todas as idades.



A mostra exibirá seis curtas-metragens produzidos na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com temas que destacam as raízes afro-brasileiras, a superação de desafios e a preservação ambiental. A seleção de filmes reflete o compromisso do Cepro em oferecer programação que incentive a reflexão crítica e a inclusão social, especialmente em áreas com acesso limitado a atividades culturais.



Rosilene Macedo, presidente interina do Cepro, enfatiza a importância do evento. "A presença da Mostra no Cepro sublinha a relevância de iniciativas que promovem inclusão social e cultural, especialmente em comunidades carentes", comentou.

Brenda Iolanda, coordenadora de projetos, acrescenta que esta é uma oportunidade única. "Para nossas crianças aprenderem e valorizarem diferentes culturas, reforçando nosso compromisso com o acesso à arte e ao conhecimento", disse.



Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do MinC, destaca o papel da mostra na formação cultural do público infantil. "O lançamento da Mostra no Brasil é essencial para divulgar filmes que celebram a diversidade e fortalecer a integração com os países do Mercosul", explicou.



A programação incluirá versões acessíveis com audiodescrição, legendas para surdos e ensurdecidos (LSE) e interpretação em Libras, garantindo a participação de todos os públicos. As datas e horários dos filmes serão divulgados em breve.