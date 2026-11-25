Policiais militares atuam na retirada de obstáculos nas ruas do ÂncoraFoto: Divulgação/Polícia Militar
A ação também tem como prioridade recuperar o acesso a ruas e passagens que possam estar bloqueadas por estruturas instaladas irregularmente. A presença desses obstáculos interfere na rotina da população, dificulta o deslocamento de veículos e pedestres e pode comprometer a chegada de serviços essenciais às comunidades.
Além da remoção das barricadas, os policiais trabalham para localizar veículos, apreender armas, drogas e outros materiais relacionados a atividades ilícitas, bem como prender suspeitos envolvidos em crimes. O batalhão, no entanto, não divulgou até o momento um balanço de possíveis apreensões, prisões ou da quantidade de obstáculos retirados durante a mobilização.
Desobstrução das ruas é prioridade da operação
O bloqueio de vias também pode trazer consequências que vão além dos transtornos para motoristas e pedestres. Em situações de emergência, por exemplo, obstáculos podem dificultar o deslocamento de ambulâncias, viaturas e equipes de atendimento. Por isso, a retirada das barricadas é apresentada pelo comando como uma medida importante para preservar o direito de ir e vir e garantir o acesso aos diferentes pontos da comunidade.
A atuação das equipes também busca ampliar a capacidade de prevenção e resposta a ocorrências policiais. O patrulhamento ostensivo permite maior presença dos agentes nas ruas, enquanto as ações de repressão ao tráfico integram o trabalho de enfrentamento às atividades criminosas.
O Âncora está na área de responsabilidade do 32º BPM, que atende seis municípios da região: Rio das Ostras, Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus. A comunidade também conta com a estrutura da 3ª Companhia do batalhão, sediada no próprio bairro.
Comandante destaca compromisso com os moradores
“Nosso objetivo é garantir que a população possa circular com segurança e exercer seu direito de ir e vir. A retirada de barricadas e o reforço do policiamento são medidas fundamentais para combater a criminalidade, preservar a ordem pública e ampliar a sensação de segurança dos moradores. Seguiremos atuando de forma firme e permanente em defesa da sociedade”, afirmou.
A mobilização desta quarta-feira integra as ações permanentes desenvolvidas pelo batalhão nas cidades sob sua responsabilidade. Em Rio das Ostras, o trabalho no Âncora reforça a atenção das forças de segurança sobre uma área que recebe operações policiais e medidas de ampliação do patrulhamento.
A expectativa do comando é manter a atuação voltada tanto à prevenção quanto à repressão de crimes, com atenção à recuperação dos espaços públicos e à proteção dos moradores. A retirada de obstáculos, nesse contexto, representa uma medida para restabelecer o acesso às ruas e reduzir dificuldades enfrentadas por quem depende delas para realizar atividades cotidianas.
A operação segue sob responsabilidade dos policiais militares do 32º BPM. Até a divulgação de um resultado oficial, não há confirmação sobre o número de barricadas removidas ou sobre eventuais prisões e apreensões.
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