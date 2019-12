Associação afirma ter cumprido exigências para abrir Vila Mimosa

Rio - A Associação de Moradores do Condomínio e Amigos da Vila Mimosa aguarda apenas a liberação do Corpo de Bombeiros para o famoso ponto de prostituição na Praça da Bandeira, Zona Norte, voltar a ser aberto. A entidade afirma que todas as exigências legais foram cumpridas. Por risco de incêndio, o local foi fechado na última quarta-feira por uma comissão parlamentar da Alerj, a "CPI do Incêndio".

"Entraremos com um pedido de desinterdição, pois tudo o que foi pedido pelo Corpo de Bombeiros já foi feito. Tentamos na sexta-feira, mas não conseguimos pois não havia oficial em plantão para fazer a análise", afirmou a advogada da associação, Herédia Alves.

Apesar disso, o Corpo de Bombeiros informou que o processo de desinterdição foi aberto e está em análise pelo setor responsável.

Nos autos de interdições são apontados a falta de sinalização e de iluminação de emergência, além das áreas não possuírem largura para saída completa das pessoas. Um outro laudo determina que os responsáveis pelo local providenciem a legalização dos edifícios junto ao Corpo de Bombeiros, em um prazo de 90 dias.

Mesmo com interdição, muitas garotas de programas estão trabalhando nas ruas. A preocupação de Cleide Almeida, presidente da associação, é com a segurança dessas mulheres. "As meninas estão indo para a pista, se expondo ao perigo. Elas estão assustadas com a situação. É de onde elas tiram o sustento delas", disse.