Árvore da Lagoa é inaugurada com queima de fogos

Rio - A tradicional Árvore da Lagoa foi inaugurada, por volta das 21h deste sábado, com uma queima de fogos de sete minutos na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. Os visitantes podem visitar a atração até o dia 6 de janeiro de 2020. No evento, casas e famílias estenderam cangas para acompanhar a festa, que também teve piqueniques no local.

A estrutura, de 70 metros, ganha brilho especial com as 900 mil lâmpadas de LED. A expectativa dos organizadores é aumentar o número do público que assiste a "estreia" da Árvore da Lagoa.

Equivalente à altura de um prédio de 24 andares, a árvore é considerada o terceiro maior evento anual da cidade do Rio, atrás do Carnaval e do Réveillon, e faz parte do calendário oficial do estado. Com oito fases cenográficas, que incluem imagens de anjos, flocos de neve, presentes, bolas, bengalas e sinos que mudam de cor, cada ciclo do show de luzes da atração natalina dura cinco minutos.



Segundo um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Árvore da Lagoa reuniu 400 mil pessoas no ano passado, sendo 10% turistas de fora do estado. O evento, que cria 3,8 mil postos de trabalho temporário, tem potencial de gerar um retorno econômico de cerca R$ 250 milhões ao estado.



De segunda a quinta-feira, a estrutura fica iluminada das 19h à 1h da madrugada. Às sextas-feiras, sábados e domingos, o horário é estendido até às 2h.



"Temos uma média histórica de 200 mil pessoas curtindo a experiência ao vivo e muitas outras pela TV e internet. Esse ano esperamos superar esses números e presentear a cidade do Rio com toda luz que essa festa merece", afirmou Claudio Romano, CEO da Dream Factory, responsável pela Árvore da Lagoa.