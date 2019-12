Datafolha divulga pesquisa para prefeito do Rio: veja os números

Rio - Buscando a reeleição como prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos) aparece atrás do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) na pesquisa do Datafolha.

No cenário com mais candidatos, Eduardo Paes aparece com 22%, enquanto Marcelo Freixo tem 18% das intenções de voto, o que caracteriza um empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de 3%. Crivella teria apenas 8% dos votos.

O atual prefeito do Rio encara também um crescimento da rejeição ao seu governo. Segundo a pesquisa, 72% avaliam o mandato como ruim ou péssimo. Em março do ano passado, o percentual era de 61% e em outubro de 2017, 40%.

Entre as 872 pessoas entrevistadas pelo Datafolha, apenas 8% acham o governo de Crivella ótimo ou bom. Em 2018, o percentual era de 9% e em ou 2017, 16%