Corpos são deixados em caminhão próximo ao Corpo de Bombeiros em Angra dos Reis

Rio - Pelo menos sete corpos foram deixados na caçamba de um caminhão, próximo a sede do Corpo de Bombeiros, no bairro Frade, em Angra dos Reis, na tarde deste domingo.

De acordo com o batalhão, os corpos estariam na comunidade do Frade e populares teriam arranjado um caminhão para retirá-los de lá. Eles seriam suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Ainda de acordo com a corporação, a maioria dos corpos continua no local. Até às 14h deste domingo, apenas um deles havia sido levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.

Tiroteio e apreensões

A comunidade do Frade tem vivido momentos de tensão neste final de semana. No sábado, os moradores sofreram com um tiroteio entre facções criminosas. Na madrugada deste domingo, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizou uma operação na comunidade e apreendeu três fuzis, três pistolas, duas granadas e um rádio comunicador.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, durante vasculhamento na área, criminosos atiraram contra as equipes policiais, que reagiram. O material apreendido foi entregue à 166ª DP (Angra dos Reis).