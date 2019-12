Polícia investiga morte de transexual em Bangu

Rio - Uma transexual, identificada como Lorrana Martins dos Santos, foi encontrada morta na noite deste sábado, às margens da Avenida Brasil, na altura do bairro de Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, militares do 14º BPM (Bangu) foram acionados para ir a região e, chegando ao local, já encontraram a vítima sem vida. A Polícia Civil investiga o crime.

De acordo com as primeiras informações, Lorrana teria sido morta após fazer um programa em um motel nas proximidades. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital. Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que foi aberto um inquérito policial para apurar a morte e que diligências estão em andamento.

Os agentes da DH buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o autor do crime. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Lorrana.