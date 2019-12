Ex-morador de rua prepara festa de Natal no Largo da Carioca

Rio - Em dezembro de 2016, o escritor Leo Motta passou a noite de Natal na rua. Depois da perda do filho e de uma overdose, o rapaz foi morar nas imediações do Largo da Carioca. Na ocasião, Leo estava com 35 anos e sofreu ao ser rejeitado pelos que passavam pelo Centro. “O meu Natal foi aqui, mas eu estava em uma situação diferente, outro lado da fila. Hoje eu volto para dar dignidade, algo que eu não tive. As pessoas viravam o rosto para mim e não ouvi uma palavra de felicitação”, contou o rapaz que, na manhã de ontem, organizou uma festa para 100 pessoas e colhe os frutos da publicação de ‘Há vida depois das marquises’, seu primeiro livro.

Rio de Janeiro 15/12/2019 - Ex morador de rua Leo Motta volta ao Largo da Carioca onde morou para fazer uma ação Social com moradores de rua. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia



Além de ganharem roupas, as pessoas em situação de rua que participaram da ação puderam tomar banho, cortar o cabelo e, depois do almoço, um strogonoff com batata palha, compartilharam, ao fim do dia, de uma ceia de Natal. Há seis anos vivendo nas ruas, Fernanda Valeska, de 19 anos, foi uma das pessoas que aprovou a ação. “Eu soube que estavam organizando e vim aqui para tomar banho e cortar o cabelo. É a forma deles de mostrar que nós também somos gente”, agradeceu a jovem, expulsa ainda adolescente de casa por conta de uma desavença com a mãe.



“Meu sonho é voltar a estudar. Se Deus quiser, em 2020 eu volto à escola e depois vou arrumar um emprego para sair da rua. Por enquanto, me viro sendo catadora de papelão e latinha”, disse uma das poucas mulheres do grupo. Além de ganharem roupas, as pessoas em situação de rua que participaram da ação puderam tomar banho, cortar o cabelo e, depois do almoço, um strogonoff com batata palha, compartilharam, ao fim do dia, de uma ceia de Natal. Há seis anos vivendo nas ruas, Fernanda Valeska, de 19 anos, foi uma das pessoas que aprovou a ação. “Eu soube que estavam organizando e vim aqui para tomar banho e cortar o cabelo. É a forma deles de mostrar que nós também somos gente”, agradeceu a jovem, expulsa ainda adolescente de casa por conta de uma desavença com a mãe.“Meu sonho é voltar a estudar. Se Deus quiser, em 2020 eu volto à escola e depois vou arrumar um emprego para sair da rua. Por enquanto, me viro sendo catadora de papelão e latinha”, disse uma das poucas mulheres do grupo.

Rio de Janeiro 15/12/2019 - Ex morador de rua Leo Motta volta ao Largo da Carioca onde morou para fazer uma ação Social com moradores de rua. Na foto acima Fernanda Valeska. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia



Caminho de volta



Além do respeito à população, o principal objetivo de Leo é conseguir tirar outras pessoas das ruas. “Eu recebi uma nova vida quando entrei para a Associação Solidários Amigos de Betânia, na Freguesia. E eu trago para eles a esperança de que eles também podem sair das ruas. A intenção é mostrar que eu saí do mesmo endereço que eles Eu gosto de incentivá-los ”, defendeu o ativista social que na manhã de ontem conseguiu vaga para seis pessoas na instituição que além da reabilitação, oferece cinco refeições diárias, acompanhamento psicológico e lazer para os internos.



O escritor aproveitou o evento, inclusive, para deixar um conselho aos cidadãos que desejam amenizar o sofrimento de pessoas em situação de rua. “Você pode começar com um gesto simples, um cumprimento. São pessoas como a gente que vivem na friagem da calçada e na dureza do papelão”, lamentou. Além do respeito à população, o principal objetivo de Leo é conseguir tirar outras pessoas das ruas. “Eu recebi uma nova vida quando entrei para a Associação Solidários Amigos de Betânia, na Freguesia. E eu trago para eles a esperança de que eles também podem sair das ruas. A intenção é mostrar que eu saí do mesmo endereço que eles Eu gosto de incentivá-los ”, defendeu o ativista social que na manhã de ontem conseguiu vaga para seis pessoas na instituição que além da reabilitação, oferece cinco refeições diárias, acompanhamento psicológico e lazer para os internos.O escritor aproveitou o evento, inclusive, para deixar um conselho aos cidadãos que desejam amenizar o sofrimento de pessoas em situação de rua. “Você pode começar com um gesto simples, um cumprimento. São pessoas como a gente que vivem na friagem da calçada e na dureza do papelão”, lamentou.

Rio de Janeiro 15/12/2019 - Ex morador de rua Leo Motta volta ao Largo da Carioca onde morou para fazer uma ação Social com moradores de rua. Na foto acima O Marcos Evandro de Oliveira. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia



Ajuda extra



Mas a festa de Natal também incluiu outros públicos. Com residência fixa na comunidade do Vale do Ipê, em Belford Roxo, Laurimar Lima, de 39 anos, foi com os dois filhos, Marcos, de 10, e Joadson, de 2, à Carioca para pegar aproveitar os benefícios da ação. “Eu tenho casa, mas sempre que eu vejo essas ações, eu venho com eles para pegar as coisas que faltam em casa. Hoje a gente vai almoçar aqui e vou levar algumas roupas para eles”, diz a mãe dos pequenos, que se divertiram na hora do almoço.



Mas a festa de Natal também incluiu outros públicos. Com residência fixa na comunidade do Vale do Ipê, em Belford Roxo, Laurimar Lima, de 39 anos, foi com os dois filhos, Marcos, de 10, e Joadson, de 2, à Carioca para pegar aproveitar os benefícios da ação. “Eu tenho casa, mas sempre que eu vejo essas ações, eu venho com eles para pegar as coisas que faltam em casa. Hoje a gente vai almoçar aqui e vou levar algumas roupas para eles”, diz a mãe dos pequenos, que se divertiram na hora do almoço.