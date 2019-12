Governo do Rio vai financiar 3 mil vagas em universidades

Rio - O governo do Rio vai financiar cerca de três mil vagas em universidades particulares para estudantes da rede estadual de ensino em 2020. Alunos de 1.222 escolas serão beneficiados. A previsão é oferecer as vagas a partir do segundo semestre do ano que vem.

A seleção de alunos acontecerá mediante ao resultado do Programa Conhecer, um diagnóstico de como vai a rede estadual de ensino do estado.

"Os melhores alunos do último ano do Ensino Médio, de acordo com o programa, serão escolhidos para ganhar a vaga, que serão distribuídas proporcionalmente ao número de estudantes de cada unidade", explicou o secretário de Educação, Pedro Fernandes.

As secretarias de Educação e de Desenvolvimento Econômico estão fazendo um estudo para mapear quais são as áreas profissionais com maior demanda no estado para definir os cursos que abrirão oportunidades e as quantidades disponibilizadas para cada um.

"É uma maneira de contribuir não só para formação dos alunos, mas para fomentar economicamente o estado. Daqui a cinco anos teremos 15 mil profissionais formados", disse o secretário.