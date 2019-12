Internos fogem de unidade do Degase e servidores ficam feridos

Rio - Vinte e sete internos da unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, Zona Norte, fugiram enquanto eram conduzidos para uma quadra esportiva da unidade, na tarde deste domingo. De acordo com o Degase, os jovens pularam o muro da Escola João Luiz Alves e apenas 11 dos internos foram encontrados até o momento.

Agentes afirmam ainda que quatro servidores ficaram levemente feridos durante o incidente, com cortes superficiais, sendo atendidos no hospital Evandro Freire. Eles fizeram registro de ocorrência na 21ª DP (Bonsucesso), que investiga o caso.

Ainda de acordo com o órgão, militares do 17º BPM (Ilha do Governador) estão no local intensificando o patrulhamento e fazendo buscas para encontrar os outros adolescentes.



Em nota, a assessoria do Degase disse que será instaurada sindicância pela corregedoria do departamento para apurar se houve falha de procedimento.