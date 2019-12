Semana começa com temperaturas elevadas, mas acaba com chuva por causa de frente fria

Rio - A última semana da Primavera começa com a temperatura na casa dos 38ºC, nesta segunda e terça-feira no Rio. No entanto, chegará a 31ºC na sexta. De acordo com o sistema Alerta Rio, a variação vai acontecer por causa da passagem de uma frente fria a partir de quarta.

Não há previsão de chuva para hoje e amanhã, que terá céu de claro a parcialmente nublado e vento de fraco a moderado.

Já a partir de quarta, a frente fria vai passar pelo oceano e, por causa do calor e da alta umidade de até então, o tempo passará a ficar instável. Haverá pancadas de chuvas de fraca a moderada, com ventos também de fraco a moderado. O céu ficará de nublado a encoberto.

Confira a previsão até sexta!

SEGUNDA: Mínima 24ºC Máxima 38ºC (sem chuva)

TERÇA: Mínima 22ºC Máxima 38ºC (sem chuva)

QUARTA: Mínima 21ºC Máxima 36ºC (chuva isolada tarde/noite)

QUINTA: Mínima 20ºC Máxima 29ºC (chuva fraca a qualquer momento)

SEXTA: Mínima 20ºC Máxima 31ºC (chuva isolada à tarde)

PREPARADOS PARA A MÁXIMA DE 38°C PREVISTA NESTA SEGUNDA-FEIRA?



O tempo na cidade será influenciado por um sistema de alta pressão. Não há previsão de chuva e os ventos terão intensidade moderada (até 51km/h). Boa semana a todos! ;) #temporj pic.twitter.com/g8Dyuk2dKu — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 16, 2019

O verão começa oficialmente às 1h19 de domingo e com temperaturas altas. Segundo o Climatempo, o fim de semana será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Para o sábado, a previsão é de mínima de 26ºC e máxima de 33ºC. Já para domingo, a mínima será de 28ºC e a máxima chegará aos 36ºC.