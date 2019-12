Filho acompanhava idosa morta por bala perdida: 'Entrou em desespero'

Rio - O corpo da vendedora de cloro, de 65 anos, será sepultado na manhã desta terça-feira, no, em, na Região Metropolitana. A idosa foi vítima de bala perdida, na noite de domingo , no bairro, quando voltava de um chá de bebê, por volta das 21h30.No momento em que foi atingida pelo disparo, na Rua Lamartine Babo, Maria dos Remédios estava acompanhada de seu filho,. Durante a manhã desta segunda, ele e outros dois familiares da mulher estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo para liberar o corpo dela. Muito abalado e em meio às lágrimas, ele não quis falar sobre o caso."Ele estava junto com ela na hora. Entrou em desespero, abraçou o corpo da mãe e ficou com a camisa cheia de sangue", contou um cunhado da vítima.