Receptador é preso com 12 baterias de antenas de telefonia

Rio - Policiais da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam em flagrante um homem que estaria vendendo equipamentos de telecomunicações furtados no bairro da Zona Norte do Rio. Alisson Victor Delocco foi encontrado com 12 baterias que eram utilizadas como nobreak para antenas de telefonia. Ele, que foi capturado na sexta-feira, vai responder por receptação qualificada.

De acordo com o delegado Hilton Pinho Alonso, titular da 17ª DP, Alisson foi encontrado depois que os policiais abordaram um outro homem que estava com quatro baterias roubadas. Ele apontou Alisson como o responsável pela venda dos equipamentos, através de um site de compra e vendas pela Internet.

Baterias encontradas com Alisson - Divulgação / Polícia Civil

O homem disse que pagou R$ 200 por cada bateria, valor bem abaixo do R$ 1,2 mil de mercado. Ele confessou ainda que iria revendê-las para pessoas que as usam em som de carros.

Ainda segundo o delegado, ao ser preso, Alisson informou que já havia trabalhado para empresas de telefonia e que conseguia o material de outros homens que também trabalham para essas companhias.

"A unidade tem uma investigação em andamento que apurar o furto de baterias. Policiais continuarão realizando diligências para identificar outros envolvidos com a prática criminosa", destacou Hilton.