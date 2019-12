Rio - Agora chegou a vez de trocar o antigo cartão do tipo Vale-Transporte (VT) pelo novo Riocard Mais. Após promover a substituição gratuita de mais de 3 milhões de cartões do modelo Expresso, entre maio e outubro deste ano, a Riocard Mais iniciará, no dia 6 de janeiro de 2020, a troca de aproximadamente 1,7 milhão de cartões Vale-Transporte que estão em utilização por passageiros de 43 municípios atendidos pelo sistema de bilhetagem eletrônica no Estado do Rio de Janeiro. O cartão Riocard Mais é o único aceito em todos os meios de transporte: ônibus municipais e intermunicipais, trens, metrô, barcas, vans legalizadas, VLT e BRT.

Assim como aconteceu com sucesso na primeira fase com o cartão Expresso, as trocas serão gratuitas e realizadas em pontos estratégicos, nos meios de transporte público e em locais de grande movimentação, para oferecer maior conforto e comodidade aos clientes. A substituição dos cartões é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica da Riocard Mais, a maior rede de pagamento eletrônico do país, com mais de 150 milhões de transações registradas por mês.

Ao migrar para o Riocard Mais, o passageiro mantém os créditos de transporte do antigo cartão e os benefícios tarifários atrelados a ele, como o Bilhete Único Carioca (BUC), o Bilhete Único de Niterói e o Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Para dar mais transparência ao processo, o cliente recebe no ato da troca dos cartões um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo. A troca é simples e rápida, podendo ser realizada em qualquer um dos mais de 100 pontos de atendimento que serão montados pela Riocard Mais em todo o Estado.

"Desenvolvemos um planejamento para facilitar ao máximo a troca dos cartões Vale-Transporte. Entendemos que os nossos clientes estão sempre em movimento, e a melhor forma de atendê-los seria em pontos por onde se deslocam nos meios de transporte público. Dessa forma, eles têm a opção de escolher a melhor data, o horário e o local para substituir o seu cartão antigo pelo novo Riocard Mais. Estamos repetindo um modelo de sucesso adotado na troca do cartão Expresso, em que realizamos a substituição de mais de 3 milhões de cartões. A intenção é fazer a troca de maneira rápida e com transparência para o cliente", afirma a gerente de Marketing da Riocard Mais, Melissa Sartori.

Como funciona

Para realizar a substituição dos cartões, o cliente precisa apresentar o cartão antigo do tipo Vale-Transporte em um dos postos de troca exclusivos. No ato, todas as informações - como saldo, recargas e benefícios tarifários - serão transferidas integralmente para o novo cartão. Não é necessário apresentar documentação, mas atenção: a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. Vale lembrar que os cartões VT antigos deixarão de ser aceitos gradativamente nos meios de transporte durante o processo de troca, como aconteceu com o cartão Expresso. Todos os pontos de atendimento, com os horários previstos, estarão disponíveis no site mapa.riocardmais.com.br . Os locais para a troca do cartão antigo pelo novo modelo serão divulgados em breve.

No processo de substituição do Vale-Transporte, será fundamental o apoio das empresas, que vão ajudar na divulgação a seus funcionários sobre o período, os pontos e os horários para a troca pelo Riocard Mais. As empresas também poderão informar sobre os benefícios e serviços disponíveis com o novo cartão, como o aplicativo, a nova plataforma de atendimento ao cliente por meio da inteligência artificial e em um clube de vantagens que garante descontos em pontos comerciais conveniados.

"Com o Riocard Mais, temos buscado simplificar e facilitar o uso do cartão. Tínhamos 25 faces diferentes para o cartão e reduzimos para apenas três: Expresso, Vale-Transporte e Empresarial. Nossa proposta é entregar mais praticidade, tecnologia e benefícios aos nossos clientes", afirma Melissa Sartori.

Mais praticidade

O cartão Riocard Mais tem, entre as suas principais novidades, um novo design, mais simples e moderno, que facilita a identificação e a utilização em todos os meios de transporte. Simplificado, o Riocard Mais agora é apresentado em apenas três modelos, de acordo com os tipos de cartão disponíveis para o atendimento aos clientes: Expresso, Vale-Transporte e Empresarial. Cada modelo do novo cartão tem uma cor predominante, que no caso do VT é a laranja, com as informações dispostas na vertical, indicando o seu uso em todos os modais e os locais onde é possível recarregá-lo, inclusive com o endereço do mapa de recarga da Riocard Mais (mapa.riocardmais.com.br). Com este serviço, é possível encontrar um ponto de recarga mais perto da sua localização.

Mais tecnologia

O Riocard Mais é uma nova geração de cartões que apresenta uma evolução na sua tecnologia, que garante mais eficiência e segurança. Agora é mais fácil o controle e a gestão de todas as transações realizadas pelos clientes com o novo aplicativo Riocard Mais – com versões gratuitas disponíveis para celulares com sistemas Android e IOS. O novo aplicativo, que é intuitivo e simples de usar, permite a consulta de saldo ou extratos, recarga de créditos de transporte e a localização de pontos de atendimento em lojas físicas ou de parceiros conveniados.

Outra novidade é o Tomais, atendente virtual desenvolvido com base na inteligência artificial para estreitar e aperfeiçoar a relação com o cliente nos canais de atendimento eletrônicos da Riocard Mais. O Tomais tem a proposta de melhorar e facilitar o acesso às informações, de forma clara e objetiva, sobre os produtos e serviços da Riocard Mais, relacionadas às funcionalidades do cartão de transporte, à aquisição de segunda via, aos benefícios tarifários e às gratuidades, aos endereços de lojas físicas e pontos conveniados, por exemplo. O personagem virtual é mais um canal de contato com o cliente, com um atendimento mais rápido e eficaz, já está disponível no Messenger do Facebook e no site do Riocard Mais.

Mais benefícios

Além dos novos recursos tecnológicos, a Riocard Mais oferece mais vantagens aos clientes. São dois tipos de benefícios: o primeiro é a exclusividade da inclusão no cartão de transporte dos programas tarifários como o Bilhete Único Intermunicipal e Bilhete Único Carioca, por exemplo, que geram economia nas viagens com as integrações realizadas; o segundo é o clube de vantagens com a oferta de descontos em produtos e serviços em uma rede de empresas parceiras. Mais informações no site clubedevantagens.riocardmais.com.br

Novos cartões