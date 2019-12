Penha ganha polo de bares

Rio - O bairro da Penha vai ganhar um polo gastronômico. Na semana passada, a Câmara dos Vereadores do Rio aprovou projeto de lei que reconhece o espaço urbano entre a Avenida Lobo Júnior e Rua do Couto como o novo corredor de bares e restaurantes da cidade.

O objetivo da proposta é a implementação e desenvolvimento do local, com a instalação de sinalização dos estabelecimentos e inclusão no roteiro turístico oficial.

"O reconhecimento do polo possibilitará a realização de eventos com todo suporte do poder público, como adequar o trânsito para veículos e pedestres, estacionamentos e instalação de sinalização de estabelecimentos que integram o polo e inclusão no roteiro turístico da cidade", explicou a autora do projeto, Vera Lins (PP). "Isso sem contar com a possibilidade de geração de empregos por parte dos empresários locais", acrescentou a vereadora.