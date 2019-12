Rio - A Polícia Civil inicia hoje um novo episódio nas investigações da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal e cantora gospel Flordelis dos Santos (PSD). Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) irão ouvir os quatro envolvidos na confecção de uma carta entregue à parlamentar apontando um de seus filhos, o vereador Misael, como responsável pela morte do religioso.

Além dos filhos da deputada que já estão presos pela morte do pai, Lucas Cézar dos Santos e Flávio Rodrigues dos Santos, as outras duas pessoas a prestarem depoimento são o ex-PM Marcos Siqueira da Costa e a mulher dele, que entregou a carta nas mãos de Flordelis. À juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, Lucas disse que não foi o autor da carta.

A morte do pastor Anderson do Carmo completou seis meses ontem. Em entrevista, a deputada explicou porque será testemunha de defesa de seu filho biológico Flávio. Flordelis disse que o filho estava no terceiro andar da casa no momento do sexto disparo que matou o líder religioso.

A versão da deputada contraria o depoimento de um de seus filhos, que afirmou ter visto Flávio próximo ao corpo do padrasto após os disparos. Pouco depois dos tiros, Flávio é flagrado por câmeras de segurança saindo de casa para, segundo ele, buscar ajuda. Para a Polícia Civil, a motivação da morte do pastor teria sido por dinheiro.

A Justiça indiciou dois filhos da deputada Flordelis pela morte de Anderson do Carmo. Flávio confessou ter atirado seis vezes contra o padrasto. Já Lucas disse ter intermediado a compra da arma do crime.