O acordo para a distribuição dos bilhetes foi firmado entre a Defensoria Pública do Rio (DPRJ), a SuperVia, a Secretaria estadual de Transportes e a Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias). A medida foi estabelecida como forma de indenização coletiva e social por danos morais, calculados em R$ 600 mil. Por isso, esse valor será revertido em passagens aos usuários.

A distribuição dos bilhetes deverá ser feita em até 45 dias, exclusivamente nos ramais de Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Saracuruna, os de maior movimento da rede. Cada passageiro poderá retirar no máximo duas gratuidades. As estações em que haverá distribuição serão definidas pela SuperVia e pela Defensoria.

O número de bilhetes foi determinado pela divisão entre a indenização estipulada (R$ 600 mil) com o valor da passagem (R$ 4,60). Com isso, chegou-se ao montante de 130.435 passagens.

Bilhetes serão distribuídos nos ramais Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Saracuruna - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

" A celebração do acordo sem a necessidade do ajuizamento de uma ação demonstra o amadurecimento das partes envolvidas no conflito e o desejo de resolução do problema de maneira mais rápida e eficiente. Estamos bastante satisfeitos com o resultado, na medida em que conseguimos estabelecer um fluxo concreto de retirada de trens para manutenção, preservando a prestação do serviço com segurança para o consumidor. Com relação ao dano moral coletivo, a distribuição de quase 131 mil passagens aos consumidores nos parece bastante satisfatório", destaca a coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria (Nudecon), Patricia Cardoso.