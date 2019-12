Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) realiza, na manhã desta quarta-feira, uma operação que mira ex-assessores do hoje senador Flávio Bolsonaro, entre eles Fabrício Queiroz e Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. A ação cumpre mandados de busca e apreensão na investigação da prática de "rachadinha" no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).