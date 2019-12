Foi lançado em setembro de 2018, em Brasília, o estudo "Mercado ilegal no Brasil: diagnóstico e soluções", com apoio do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO). Desenvolvido pelo Centro de Estudos de Direito Econômico e Social (Cedes), a pesquisa é um mapeamento das principais questões estruturais e econômicas nas quais o mercado ilegal se sustenta no Brasil, além de analisar as ferramentas já disponíveis no país para combatê-lo e as propostas que estão em discussão no Legislativo.

Com base na pesquisa, coordenada pelo professor da Fundação Getúlio Vargas Luciano de Souza Godoy, elaborou-se uma lista com 10 medidas prioritárias destinadas a combater o mercado ilegal, disponíveis no site www.dezmedidascontraoilegal.com.br.

Faça a sua parte! Não compre produtos ilegais, contrabandeados ou roubados. Podem parecer um bom negócio, mas prejudicam todos nós, pois financiam o crime organizado e a violência, não possuem registro nem seguem as normas técnicas do Brasil, e não pagam impostos.