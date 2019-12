Campanhas ajudam a atacar o problema

Ações de conscientização podem fazer a diferença. É o que o FNCP está fazendo, ao lançar uma campanha que destaca os riscos do comércio de cigarros ilegais.

Cerca de 150 mil varejistas serão impactados diretamente com o material informativo, que destaca a intensificação das operações policiais para reprimir o contrabando, com exemplos de ações de fiscalização e repressão em varejos que vendem produtos ilegais. No caso dos cigarros, as principais marcas irregulares são Eight, Gift, San Marino, Classic, Fox. É importante que o consumidor e o varejista também façam a sua parte, denunciando essas marcas à Anvisa no número 0800 642 9782 ou pela Ouvidoria da entidade.

O Disque-Denúncia (2253-1177) também vem contribuindo. Para alertar e estimular a população a denunciar pontos de vendas de produtos contrabandeados, depósitos e fábricas clandestinas, lançou a campanha "Contrabando - Denuncie". De janeiro a dezembro de 2019, foram feitas 192 denúncias, 108% a mais que em 2018 (92).