Rio - Será inaugurada nesta quinta-feira, a Operação Segurança Presente no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O programa funcionará diariamente, das 8h às 21h. O patrulhamento irá cobrir toda a orla do Recreio e a Gleba A (nas ruas internas que ficam entre as estações Salvador Allende e Gláucio Gil do BRT). A base será a 18ª do programa e ficará instalada na Praça Tim Maia.





A operação contará com 24 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis e 2 assistentes sociais que farão atendimentos na base. Além disso, todos os dias serão disponibilizadas 30 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga. O patrulhamento será feito a pé, de motocicleta e viaturas.





A Operação Segurança Presente tem como objetivo promover ações de segurança pública visando um ambiente seguro e realiza ações de serviço social, como o acolhimento de moradores em situação de rua.



Já está presente na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Copacabana, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias e Barra da Tijuca. A equipe é integrada por policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais.