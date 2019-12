Natal do Sesc se encerra com música e arte

A terceira edição do Natal Sesc, que começou no dia 6 de dezembro e termina neste fim de semana, garantiu ao público um final de ano mais feliz. Com o tema "Natal é a Gente que Faz", ofereceu exposições, shows, teatro, dança e literatura. Mas ainda tem atrações vindo aí! O cantor e compositor Flávio Venturini e o auto de Natal são duas delas. No "Natal Imperial" de Petrópolis, a árvore do Sesc, que poderá ser visitada até 5 de janeiro, está entre os pontos altos da decoração.

Venturini se apresenta hoje, às 20h, no Sesc Quitandinha (Avenida Joaquim Rolla, 2). Ele é um dos ícones do Clube da Esquina - movimento musical mineiro surgido nos anos 60 e do qual também fizeram parte Milton Nascimento e Lô Borges, entre outros.

Criador de grandes hits que embalam paixões, ele está lançando seu novo projeto: o espetáculo "Paisagens Sonoras", que aborda várias de suas vertentes como artista. A base do show são sucessos como "Todo Azul do Mar", "Noites com Sol", "Pierrot" e a versão em inglês para o hit "Nascente".

Em Teresópolis, o show fica por conta do grupo Las Pelancas. A apresentação de Artes Cênicas acontece também hoje às 19:30. São quatro velhinhos em cena, que usam o humor e a reflexão para entreter o público.

No mesmo local, os visitantes poderão conferir a exposição Janelas, que segue até o fim do mês. A exposição de artes visuais é inspirada no texto "Eu sei, mas não devia", de Marina Colasanti, que propões a montagem de um espaço com possibilidades de interação, criando um ambiente que trata a questão da solidão e isolamento das caixas-casas. Através de variadas janelas, o público pode enxergar obras de artistas locais.

Uma das atrações mais esperadas é o "Auto de Natal em Família" - encenação do nascimento de Cristo -, no domingo (22), às 16h, no Sesc Nogueira. O espetáculo, que incentiva a comunhão, traz uma mensagem de paz entre os povos e indivíduos, com a proposta de renovação do nosso olhar para com o outro. O Circo Literário acontece no sábado (28), às 16h, na mesma unidade. Além disso, o visitante pode conferir as exposições em cartaz no Sesc Quitandinha e no Sesc Nogueira até o dia 5 de janeiro. A programação completa está em www.natalsesc.com.br.