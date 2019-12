Operação Segurança Presente chega no Grajaú e em Vila Isabel nesta sexta-feira

Rio - Será inaugurada nesta sexta-feira, a Operação Segurança Presente no Grajaú e em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O programa funcionará diariamente, das 6h às 22h. A base será a 19ª do programa e ficará instalada na Praça Edmundo Rego, no Grajaú.

O patrulhamento irá cobrir 21 vias nos dois bairros, entre elas a 28 de setembro, Teodoro da Silva e Engenheiro Richard, além do entorno do Estádio do Maracanã e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).



A Operação contará com 57 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis, e 3 assistentes sociais que farão atendimentos na base. Além disso, todos os dias serão disponibilizadas 36 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga. O patrulhamento será feito a pé, de bicicletas, motocicletas e viaturas.





A Operação Segurança Presente tem como objetivo promover ações de segurança pública visando um ambiente seguro e realiza ações de serviço social, como o acolhimento de moradores em situação de rua.



Já está presente na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Copacabana, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca e Recreio. A equipe é integrada por policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais.