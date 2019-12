Polícia prende homem apontado como chefe de milícia na Baixada

Rio - Agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira, Rodrigo Leite Pereira dos Santos, conhecido como Jack, pelo crime de porte de arma e receptação. O homem é apontado pela Polícia Civil como o sucessor do chefe da milícia do Babi em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



No dia 25 de novembro de 2019, agentes da distrital prenderam Jeferson Damazio Luquetti, conhecido como Kim do Babi, que era o chefe de uma das milícias mais fortes da Baixada Fluminense, denominada "Milícia do Babi". De acordo com as investigações da Polícia Civil, após sua prisão, a sucessão na chefia da organização criminosa passou para as mãos de Rodrigo.

Na ação de hoje, os policiais aprenderam com Rodrigo uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, 14 (quatorze) munições, um veículo roubado e roupas utilizadas por milicianos durante a execução de desafetos e extorsões a comerciantes e moradores.